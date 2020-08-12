В Белоруссии задержали 6 тысяч протестующих

За прошедшие сутки было задержано более 1 тыс. человек за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в нескольких городах Белоруссии. Об этом говорится в сообщении МВД страны, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

За предыдущие ночи протестов в Минске были задержаны 3 тыс. и 2 тыс. человек.