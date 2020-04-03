В Белоруссии рассказали о сотне тысяч застрявших в РФ респираторах
На складах в России зависли больше 100 тысяч респираторов, которые ранее были заказаны Белоруссией. Об этом заявил замминистра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк.
Он пожаловался, что поставки не начались даже с учетом того, что белорусская сторона произвела оплату. В то же время Андросюк выразил надежду, что скоро в Белоруссию поступит первая партия из 5 тысяч респираторов.
Замминистра добавил, что сейчас в республике есть запас из 2 млн медицинских масок, 90 тысяч респираторов и около 85 тысяч костюмов, 10 млн пар перчаток и 24 тысяч защитных очков.
Согласно официальной статистике, в Белоруссии коронавирусом заболел 351 человек, четверо скончались.
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