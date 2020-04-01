Песков ответил на призыв Белоруссии помочь ей с коронавирусом

Он отметил, что не обладает информацией о том, обращалась ли Белоруссия к России по дипломатическим каналам. Однако он заявил, что мнение Владимира Путина по данному вопросу ему известно.



«Но еще раз повторяю, что Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке», - сказал Песков.



В Кремле отметили, что страны должны бороться с коронавирусом сообща, при этом в случае с Белоруссией ситуация особенная, так как это «братская» страна.



Ранее СМИ сообщили, что власти практически всех стран СНГ, включая Белоруссию, по дипломатическим каналам запросили у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом — они просят прислать тест-системы на определение коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких.

