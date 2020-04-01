Песков ответил на призыв Белоруссии помочь ей с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что Белоруссия якобы запросила у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Он отметил, что не обладает информацией о том, обращалась ли Белоруссия к России по дипломатическим каналам. Однако он заявил, что мнение Владимира Путина по данному вопросу ему известно.
«Но еще раз повторяю, что Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке», - сказал Песков.
В Кремле отметили, что страны должны бороться с коронавирусом сообща, при этом в случае с Белоруссией ситуация особенная, так как это «братская» страна.
Ранее СМИ сообщили, что власти практически всех стран СНГ, включая Белоруссию, по дипломатическим каналам запросили у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом — они просят прислать тест-системы на определение коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких.
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