В Белоруссии проходит митинг в поддержку спокойствия в стране

В приглашении на акцию опубликованы призывы к тем, кто «выступает против развала страны» и кому «дорога светлая и любимая Беларусь». Агентство сообщает, что в митинге участвуют жители всех регионов страны, дополняет Газета.ru.

Напомним, после президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации их результатов. Против участников массовых протестов силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе начавшихся затем забастовок рабочие белорусских предприятий требовали от властей прекратить жесткость в отношении демонстрантов. Отмечается, что штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов в Белоруссии.



