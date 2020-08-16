В Белоруссии проходит митинг в поддержку спокойствия в стране
В белорусской столице проходит митинг в поддержку спокойствия, мира и безопасности. Его участники собрались на площади Независимости в Минске. Об этом сообщает БелТА.
В приглашении на акцию опубликованы призывы к тем, кто «выступает против развала страны» и кому «дорога светлая и любимая Беларусь». Агентство сообщает, что в митинге участвуют жители всех регионов страны, дополняет Газета.ru.
Напомним, после президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации их результатов. Против участников массовых протестов силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе начавшихся затем забастовок рабочие белорусских предприятий требовали от властей прекратить жесткость в отношении демонстрантов. Отмечается, что штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов в Белоруссии.
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