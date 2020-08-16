Кортеж Лукашенко и ОМОН находятся у дома правительства Белоруссии

Кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске. Также в центр столицы страны стянуты силы ОМОНа. Здесь организован митинг в поддержку властей, сообщает ТАСС.

На площади Независимости в Минске, где находится Дом правительства, в 12:00 начался митинг в поддержку действующего руководства страны, уточняет Газета.ru.