Кортеж Лукашенко и ОМОН находятся у дома правительства Белоруссии
Кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске. Также в центр столицы страны стянуты силы ОМОНа. Здесь организован митинг в поддержку властей, сообщает ТАСС.
На площади Независимости в Минске, где находится Дом правительства, в 12:00 начался митинг в поддержку действующего руководства страны, уточняет Газета.ru.
Перед его началом к Дому правительства были стянуты транспортные автомобили ОМОНа и автозаки. Сообщается, что проход на митинги досмотр участников осуществляется через металлические ограждения, которыми окружена площадь Независимости. По ее периметру припаркована сельхозтехника.
Напомним, после президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификации их результатов. Против участников массовых протестов силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе начавшихся затем забастовок рабочие белорусских предприятий требовали от властей прекратить жесткость в отношении демонстрантов. Отмечается, что штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов в Белоруссии, сообщает Lenta.ru.
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