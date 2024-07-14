В Белоруссии пресекли неонацистское мероприятие

В Белоруссии в Пинском районе сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД пресекли мероприятие неонацистов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Telegram-канала ведомства, организаторы этого мероприятия готовили его под видом концерта. Во время проверки информации о проведении этой акции были установлены личности 56 человек, среди которых жители Минска, Бреста, Гродно, Витебска, Лунинца и Пинска.

При этом известно, что часть организаторов мероприятия в Пинском районе причастна к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые проходили в стране в 2020 году после выборов главы государства. К тому же благодаря работе сотрудников белорусского МВД были задержаны родственники участников боевых действий на Украине.