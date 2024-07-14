В Белоруссии пресекли неонацистское мероприятие
В Белоруссии в Пинском районе сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД пресекли мероприятие неонацистов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
По данным Telegram-канала ведомства, организаторы этого мероприятия готовили его под видом концерта. Во время проверки информации о проведении этой акции были установлены личности 56 человек, среди которых жители Минска, Бреста, Гродно, Витебска, Лунинца и Пинска.
При этом известно, что часть организаторов мероприятия в Пинском районе причастна к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые проходили в стране в 2020 году после выборов главы государства. К тому же благодаря работе сотрудников белорусского МВД были задержаны родственники участников боевых действий на Украине.
После задержания 11 человек были привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов. Наказания также ожидают два жителя Пинского района за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Минобороны Белоруссии приступило к отводу войск на южных рубежах страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru