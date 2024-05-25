В Минске двух граждан Таджикистана задержали из-за подготовки терактов

Два гражданина Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов на территории республики, задержаны в Минске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Белоруссии Наталью Сахарчук.

Отмечается, что подозреваемых задержали сотрудники главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Силовую поддержку в операции оказал СОБР.

По словам Сахарчук, задержанных передали работникам УБОП МВД Таджикистана.

В апреле в Турции задержали гражданина Таджикистана, а также жительницу Киргизии, подозреваемых в подготовке теракта.

