Минобороны Белоруссии немедленно приступает к отводу войск на южных рубежах

Минобороны немедленно приступает к отводу войск на южных рубежах в места постоянной дислокации, сообщил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

Лукашенко: Запад хочет довести эскалацию до такой степени, что мир дрогнет

КГБ Белоруссии заявил, что 3-4 июля внешняя разведка зафиксировала отвод украинских подразделений из приграничной зоны в места постоянной дислокации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Белорусский лидер также заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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