В Белоруссии показали детское шоу про смену режима

На официальном тв-канале в Белоруссии вышло детское шоу про смену власти, сообщает Telegram-канал «Подъём».

Персонаж по имени Мишка Топа надел корону. Он занял трон и сообщил, что будет отдавать приказы. Он потребовал отнести его к пирогу и отрезать самый большой кусок.

В этот момент произошло свержение режима. Когда Мишку Топу подняли с троном, он с него свалился.

На место Топы уселась Лиса Яна, одетая в цвета белорусской оппозиции.

Напомним, инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 24 сентября, также вызвала протесты и завершалась задержаниями.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал инаугурацию Лукашенко фальсификацией и карикатурой.

«Разве может человек, который хоть как-то понимает демократические принципы организации власти, пойти на такую фальсификацию, я бы даже сказал, карикатуру, столь важного для власти президента события, как инаугурация?» - заявил НСН Кравчук.

