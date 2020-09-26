В Белоруссии показали детское шоу про смену режима
На официальном тв-канале в Белоруссии вышло детское шоу про смену власти, сообщает Telegram-канал «Подъём».
Персонаж по имени Мишка Топа надел корону. Он занял трон и сообщил, что будет отдавать приказы. Он потребовал отнести его к пирогу и отрезать самый большой кусок.
В этот момент произошло свержение режима. Когда Мишку Топу подняли с троном, он с него свалился.
На место Топы уселась Лиса Яна, одетая в цвета белорусской оппозиции.
Напомним, инаугурация Александра Лукашенко, которая состоялась 24 сентября, также вызвала протесты и завершалась задержаниями.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН назвал инаугурацию Лукашенко фальсификацией и карикатурой.
«Разве может человек, который хоть как-то понимает демократические принципы организации власти, пойти на такую фальсификацию, я бы даже сказал, карикатуру, столь важного для власти президента события, как инаугурация?» - заявил НСН Кравчук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru