В Белоруссии одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет

Вакцинацию детей против коронавируса разрешили в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Белоруссия одобрила использование вакцины «КовиВак»

Прививку от COVID-19 можно будет сделать детям в возрасте 12—17 лет. Их родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на проведение процедуры, пишет RT.

«В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель Китайская Народная Республика», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского Минздрава.

Прививочная кампания стартует 27 декабря.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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