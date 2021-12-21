В Белоруссии одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет
Вакцинацию детей против коронавируса разрешили в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Прививку от COVID-19 можно будет сделать детям в возрасте 12—17 лет. Их родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на проведение процедуры, пишет RT.
«В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель Китайская Народная Республика», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского Минздрава.
Прививочная кампания стартует 27 декабря.
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