В Белоруссии одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 17 лет

Прививку от COVID-19 можно будет сделать детям в возрасте 12—17 лет. Их родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на проведение процедуры, пишет RT.

«В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель Китайская Народная Республика», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского Минздрава.

Прививочная кампания стартует 27 декабря.

