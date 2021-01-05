В Белоруссии мужчина попал под суд за снеговика-пикетчика

Путин и Меркель обсудили совместное производство вакцин Лукашенко заявил, что он "намертво" с Путиным В России предложили амнистию кредитов до 3 млн рублей Размер пособия по безработице сохранили на том же уровне из-за пандемии В РПЦ советуют прихожанам не посещать храмы из-за пандемии