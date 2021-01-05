В Белоруссии мужчина попал под суд за снеговика-пикетчика
5 января 202115:38
Житель Гомельского района слепил у себя во дворе снеговика и написал на нем «Жыве Беларусь». Вскоре на мужчину составили протокол за пикет, передает портал TUT.BY.
Инцидент произошел 24 декабря. Примечательно, что на момент оформления протокола снеговик уже успел растаять из-за потепления. Документ составили на основе фотографии, которую принес с собой участковый.
Правозащитники сообщают, что мужчине грозит штраф или 15 суток ареста
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru