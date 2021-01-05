Лукашенко рассказал, что делать, если не нравится президент
Не пользующийся поддержкой глава государства может покинуть пост только если за него не проголосуют на выборах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Об этом он рассказал на встрече с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт». Лукашенко также объяснил, почему решил объявить Год народного единства.
«Есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите», - отметил он.
Ранее издание The Insider со ссылкой на ряд документов, полученных из управления президента России написало, что Кремль планирует создать в Белоруссии новую политическую партию, выступающую против Лукашенко.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
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