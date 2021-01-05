Лукашенко рассказал, что делать, если не нравится президент

Об этом он рассказал на встрече с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт». Лукашенко также объяснил, почему решил объявить Год народного единства.



«Есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите», - отметил он.



Ранее издание The Insider со ссылкой на ряд документов, полученных из управления президента России написало, что Кремль планирует создать в Белоруссии новую политическую партию, выступающую против Лукашенко.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

