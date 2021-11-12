В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года
Вакцина «Спутник V» производства Белоруссии поступит в гражданский оборот летом следующего года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
«К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках», — приводит слова Головченко «СБ. Беларусь сегодня».
Как отметил премьер, общий объем производства вакцины составит около 10 млн доз в год. Из них около 4 млн доз используют для внутреннего рынка, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Россия предоставит в ЕС документы о совместном признании ковидных паспортов
- В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года
- Массовым отравлением школьников в Удмуртии займётся СК
- Запасы газа в хранилищах «Газпрома» в Европе снизились до критического уровня
- Крым пригрозил НАТО «не заигрываться» в Черном море
- В Свердловской области могут ввести QR-коды на продажу алкоголя
- Снежный покров в Москве достиг 2 см
- Белоруссия заявила в ООН о накале ситуации на границе
- Руководителем Роснедр назначили врио главы ведомства Петрова
- Сергей Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru