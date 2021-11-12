В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года

Вакцина «Спутник V» производства Белоруссии поступит в гражданский оборот летом следующего года. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

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«К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках», — приводит слова Головченко «СБ. Беларусь сегодня».

Как отметил премьер, общий объем производства вакцины составит около 10 млн доз в год. Из них около 4 млн доз используют для внутреннего рынка, пишет RT.

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