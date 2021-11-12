В Белоруссии анонсировали выпуск «Спутника V» местного производства летом 2022 года

«К началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот на территории Беларуси и на экспортных рынках», — приводит слова Головченко «СБ. Беларусь сегодня».

Как отметил премьер, общий объем производства вакцины составит около 10 млн доз в год. Из них около 4 млн доз используют для внутреннего рынка, пишет RT.

