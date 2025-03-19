В Белгородской области пресекли работу сим-фермы телефонных мошенников

Правоохранительные органы пресекли деятельность телефонных мошенников в Белгородском районе, организовавших подпольный центр связи для обмана граждан под видом инвестиционных предложений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Белгородской области.

Как уточнили в ведомстве, поводом для расследования стало заявление местной жительницы, которая перевела мошенникам около миллиона рублей, поверив в обещания заработка на инвестициях. После получения денег злоумышленники прекратили выходить с ней на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).

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В рамках расследования сотрудники полиции выявили нелегальный центр связи — так называемую сим-ферму, расположенную в одной из квартир поселка Майский. По предварительным данным, техническое оборудование для активации виртуальных абонентских номеров в мессенджерах установил 38-летний местный житель. Эти номера использовались для звонков россиянам, в том числе из-за рубежа.

Во время обыска полицейские изъяли 13 сим-боксов, около восьми тысяч сим-карт отечественных и зарубежных операторов, а также компьютерную технику и другое оборудование, имеющее значение для следствия. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МошенникиБелгородская область

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