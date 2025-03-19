В Белгородской области пресекли работу сим-фермы телефонных мошенников

Правоохранительные органы пресекли деятельность телефонных мошенников в Белгородском районе, организовавших подпольный центр связи для обмана граждан под видом инвестиционных предложений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Белгородской области.

Как уточнили в ведомстве, поводом для расследования стало заявление местной жительницы, которая перевела мошенникам около миллиона рублей, поверив в обещания заработка на инвестициях. После получения денег злоумышленники прекратили выходить с ней на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество).