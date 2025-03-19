Неизлечимо больная россиянка лишилась квартиры из-за мошенников

Представившись риелторами, аферисты вошли в доверие к жертве, после чего совершили сделку с ее имуществом якобы как агенты по недвижимости.

В ФСБ заявили, что для того, чтобы придать сделке законный вид, квартира перепродавалась несколько раз, а вырученные средства члены преступной группировки распределяли между собой. Стоимость ущерба составила 1,8 млн рублей.

От действий злоумышленников пострадали еще несколько пенсионеров, у каждого из которых находились в собственности земельные участки либо квартиры.

Ранее в Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом вынудили ее передать более 39 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

