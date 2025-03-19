Неизлечимо больная россиянка лишилась квартиры из-за мошенников
Неизлечимо больная жительница Смоленской области лишилась квартиры из-за действий мошенников. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
Представившись риелторами, аферисты вошли в доверие к жертве, после чего совершили сделку с ее имуществом якобы как агенты по недвижимости.
В ФСБ заявили, что для того, чтобы придать сделке законный вид, квартира перепродавалась несколько раз, а вырученные средства члены преступной группировки распределяли между собой. Стоимость ущерба составила 1,8 млн рублей.
От действий злоумышленников пострадали еще несколько пенсионеров, у каждого из которых находились в собственности земельные участки либо квартиры.
Ранее в Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые обманом вынудили ее передать более 39 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru