В Белгородской области отказались от проведения областного бала выпускников

Областной выпускной бал школьников в Белгороде в этом году проводиться не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он объяснил это соображениями безопасности.

По словам главы региона, родители и директора школ определят в какой форме будет проходить вручение дипломов.

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«Если обстановка будет опасной, то вручение перенесут в другие районы, а администрация предоставит автобусы», - уточнил Гладков.

Кроме этого, он напомнил, что в этом году решено не проводить ОГЭ, поэтому выпускники 9-х и 11-х классов в приграничных районах получат аттестаты по результатам промежуточных оценок.

Выпускники 11-х классов, которые намерены поступать в высшие учебные заведения, смогут поступать в ВУЗы без сдачи ЕГЭ или сдать экзамены по тем предметам, которые нужны в конкретном вузе.

Ранее стало известно, что ВСУ вновь обстреляли село в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БезопасностьВыпускной БалГубернаторБелгород

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