В Белгородской области отказались от проведения областного бала выпускников

Областной выпускной бал школьников в Белгороде в этом году проводиться не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он объяснил это соображениями безопасности.

По словам главы региона, родители и директора школ определят в какой форме будет проходить вручение дипломов.