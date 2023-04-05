Власти отменили Парад Победы в Белгороде
Власти Белгородской области отказались от проведения парада 9 мая в региональном центре. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в прямом эфире в соцсети «Вконтакте».
Проводить парад не будут, чтобы не провоцировать врага большим скоплением техники и военнослужащих в центре Белгорода, объяснил глава региона.
Он уточнил, что шествие «Бессмертного полка» пока не отменено. Вопрос обсуждается, сообщил Гладков.
Губернатор назвал безопасность местных жителей приоритетом для властей. Регион примет решение исходя из оперативной обстановки, добавил он.
На территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий уровень террористической опасности.
Беспилотник ВСУ ранее атаковал газо-насосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Старовойт: приграничный поселок в Курской области остался без света из-за обстрела ВСУ
- Советник Пушилина оценил план Киева по захвату Крыма
- Белый дом: США не видят свидетельств поставок Китаем оружия для России
- В Запорожской области задержали двух наводчиков ВСУ
- Глава Чечни Кадыров поблагодарил мэра Москвы Собянина за решение вопроса с мечетью
- Власти отменили Парад Победы в Белгороде
- Задержанный в Брянской области украинский пилот заявил, что выполнял задание за деньги
- Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
- СМИ: в Киеве обсуждают создание единого государства с Польшей
- Спикер палаты представителей США встретился с главой Тайваня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru