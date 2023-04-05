Власти отменили Парад Победы в Белгороде

Проводить парад не будут, чтобы не провоцировать врага большим скоплением техники и военнослужащих в центре Белгорода, объяснил глава региона.

Он уточнил, что шествие «Бессмертного полка» пока не отменено. Вопрос обсуждается, сообщил Гладков.

Губернатор назвал безопасность местных жителей приоритетом для властей. Регион примет решение исходя из оперативной обстановки, добавил он.

На территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий уровень террористической опасности.

Беспилотник ВСУ ранее атаковал газо-насосную станцию «Газэнергосети» в Белгороде, передает «Радиоточка НСН».

