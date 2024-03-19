В Белгороде закрыли все рестораны сети «Вкусно - и точка»

«Вкусно - и точка» временно закрыла рестораны в Белгороде, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Гладков: Число погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех

Причиной закрытия названа необходимость обеспечить безопасность для сотрудников и гостей. Работники продолжат получать заработную плату в соответствии с законодательством, отметили в компании.

Накануне власти Белгорода опровергли сообщения о дефиците продуктов в магазинах города. В мэрии заявили, что недостоверную информацию распространяют злоумышленники, которые хотят посеять панику.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, за неделю в результате обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 16 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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