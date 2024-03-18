Гладков: Число погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех
Практически целая семья погибла в результате попадания украинского снаряда в частный жилой дом в селе Никольское Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, из-под завалов дома были извлечены тела двух женщин. Ранее спасатели обнаружили на месте трагедии тела 17-летнего подростка и взрослого мужчины. Таким образом число погибших выросло до четырёх человек.
«Погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень... Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять это горе», - написал Гладков.
Он добавил, что выжила маленькая внучка. Её передали медикам, она находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, состояние ребёнка стабилизировали.
Ранее Гладков заявил, что мужчина и женщина были ранены в результате новой воздушной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru