Гладков: Число погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех

По его словам, из-под завалов дома были извлечены тела двух женщин. Ранее спасатели обнаружили на месте трагедии тела 17-летнего подростка и взрослого мужчины. Таким образом число погибших выросло до четырёх человек.

«Погибли бабушка, мама, её гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень... Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять это горе», - написал Гладков.

Он добавил, что выжила маленькая внучка. Её передали медикам, она находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, состояние ребёнка стабилизировали.

Ранее Гладков заявил, что мужчина и женщина были ранены в результате новой воздушной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

