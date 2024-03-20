Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов «Вампир»

В оборонном ведомстве отчитались о том, что по целям отработали дежурные средства ПВО. Инцидент произошел около 11:30.

Немногим позже Минтранс Белгородской области сообщил о перекрытии движения на улице Макаренко в Белгороде в связи с чрезвычайной ситуацией. О какой именно ЧС идет речь, не уточняется.

Ранее стало известно, что количество погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех, сообщает RT.

