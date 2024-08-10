В Белгороде полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов
10 августа 202416:04
Сотрудники полиции в Белгородской области получили ориентировку на украинских диверсантов, которые маскируются под священников. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, в Сети появились кадры, на которых бойцы ВСУ находятся в селе Пороз Белгородской области. При этом российские военные корреспонденты заявили, что эти видео были опубликованы для пиара, а сами диверсанты уже вернулись на Украину.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Росгвардия в приграничных регионах России в зоне КТО ищет украинских диверсантов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru