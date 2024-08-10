В Белгороде полиция получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

По данным источника, в Сети появились кадры, на которых бойцы ВСУ находятся в селе Пороз Белгородской области. При этом российские военные корреспонденты заявили, что эти видео были опубликованы для пиара, а сами диверсанты уже вернулись на Украину.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Росгвардия в приграничных регионах России в зоне КТО ищет украинских диверсантов.