В Белгороде на фоне ракетной опасности прогремело около 40 взрывов
1 июня 202410:51
Ночью после запуска сирены ракетной опасности в Белгороде прогремело около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, всего в течение 15 минут было слышно около 40 взрывов.
Отмечается, что через уличные громкоговорители граждан информировали о ракетной опасности и была включена сирена. При этом российская система противовоздушной обороны также сработала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно получает сведения об обстановке под Белгородом, сообщают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru