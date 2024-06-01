В Белгороде на фоне ракетной опасности прогремело около 40 взрывов

Ночью после запуска сирены ракетной опасности в Белгороде прогремело около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, всего в течение 15 минут было слышно около 40 взрывов.

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Отмечается, что через уличные громкоговорители граждан информировали о ракетной опасности и была включена сирена. При этом российская система противовоздушной обороны также сработала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно получает сведения об обстановке под Белгородом, сообщают «Известия».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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