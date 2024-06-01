Минобороны: Два беспилотника сбили над Белгородской областью

Два украинских БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Гладков: На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели

В ведомстве сообщили, что около 08:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО два... беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в Минобороны.

Накануне ПВО уничтожила и перехватила над регионом шесть беспилотников ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская областьМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры