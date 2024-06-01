Минобороны: Два беспилотника сбили над Белгородской областью
1 июня 202409:58
Два украинских БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
В ведомстве сообщили, что около 08:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.
«Дежурными средствами ПВО два... беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в Минобороны.
Накануне ПВО уничтожила и перехватила над регионом шесть беспилотников ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru