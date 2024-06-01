Минобороны: Два беспилотника сбили над Белгородской областью

В ведомстве сообщили, что около 08:30 мск была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в России.

«Дежурными средствами ПВО два... беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в Минобороны.

Накануне ПВО уничтожила и перехватила над регионом шесть беспилотников ВСУ.

