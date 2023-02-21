В Белгороде двум обвиняемым в подготовке диверсии дали по 3,5 года колонии

Белгородский областной суд вынес приговор двум обвиняемым в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в регионе, злоумышленникам дали по 3,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

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Злоумышленников Зеленина и Турьянского задержали в марте прошлого года. Они намеревались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Яковлевском районе области перед следованием поезда. Диверсию планировали в интересах националистических подразделений украинской армии.

По данным правоохранителей, обвиняемые планировали спровоцировать «сход с рельсов, повреждение военной и железнодорожной техники, жертвы среди военнослужащих». Приговор стал первым по уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала специальной военной операции, указывает телеканал «360». Решение суда вступило в законную силу, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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