В Белгороде двум обвиняемым в подготовке диверсии дали по 3,5 года колонии

Злоумышленников Зеленина и Турьянского задержали в марте прошлого года. Они намеревались повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка в Яковлевском районе области перед следованием поезда. Диверсию планировали в интересах националистических подразделений украинской армии.

По данным правоохранителей, обвиняемые планировали спровоцировать «сход с рельсов, повреждение военной и железнодорожной техники, жертвы среди военнослужащих». Приговор стал первым по уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала специальной военной операции, указывает телеканал «360». Решение суда вступило в законную силу, отмечает РЕН ТВ.

