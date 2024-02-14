В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части
Экзотического говорящего попугая сделали талисманом одной из пожарных частей Башкортостана, рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.
«Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь он способен подражать человеческой речи и другим звукам. После первого вызова подразделения на происшествие, он освоил звуки сирены и голосом поддерживает боевой дух коллег», - отметили в ведомстве.
Пожарные решили оставить попугая в части, «как говорится, на страже порядка». Спасатели с добром называют Жорика мини-коллегой пожарным.
Ранее в Симферополе сотрудники МЧС спасли 15 котов из пожара, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru