В Башкортостане говорящего попугая сделали талисманом пожарной части

Экзотического говорящего попугая сделали талисманом одной из пожарных частей Башкортостана, рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

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«Он стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, ведь он способен подражать человеческой речи и другим звукам. После первого вызова подразделения на происшествие, он освоил звуки сирены и голосом поддерживает боевой дух коллег», - отметили в ведомстве.

Пожарные решили оставить попугая в части, «как говорится, на страже порядка». Спасатели с добром называют Жорика мини-коллегой пожарным.

Ранее в Симферополе сотрудники МЧС спасли 15 котов из пожара, напоминает RT.

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ФОТО: Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям
ТЕГИ:МЧС РФПожарныеБашкирия

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