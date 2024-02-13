В Москве кот спас 10-летнего ребенка от пожара
13 февраля 202418:13
В Москве кот по прозвищу Кузя спас десятилетнего ребенка от пожара. Об этом написало в своем Telegram-канале МЧС России.
«10-летний Георгий делал уроки, когда его стал хватать и царапать любимый питомец. Кот привел мальчика в другую комнату, где уже полыхала люстра», - говорится в сообщении.
Мальчик оперативно позвонил пожарным, а после - своей маме. После чего ребенок забрал кота из квартиры, закрыл двери и сообщил о произошедшем соседям. Те в свою очередь обесточили подъезд.
В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru