В Москве кот спас 10-летнего ребенка от пожара

«10-летний Георгий делал уроки, когда его стал хватать и царапать любимый питомец. Кот привел мальчика в другую комнату, где уже полыхала люстра», - говорится в сообщении.

Мальчик оперативно позвонил пожарным, а после - своей маме. После чего ребенок забрал кота из квартиры, закрыл двери и сообщил о произошедшем соседям. Те в свою очередь обесточили подъезд.

В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

