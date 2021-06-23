В Башкирии заявили о нехватке вакцины от COVID-19

В Башкирии не хватает препаратов от коронавируса. В последнее время резко увеличилось число желающих получить вакцину, заявили в пресс-службе главы региона.

По словам главы республики Радия Хабирова, только за понедельник число тех, кто привился, выросло в шесть раз. Тем не менее, вопрос решается планомерно: увеличиваются объёмы поставок вакцин и открываются новые пункты для прививок, передаёт «Интерфакс».

Ранее большинство российских граждан заявили о планах пройти вакцинацию. Тем временем в Москве закончилась вакцина «КовиВак».







