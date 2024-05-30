В Башкирии запретили использовать телефон во время уроков

При этом на переменах дети по-прежнему смогут использовать телефоны. Новые правила начнут действовать с нового учебного года.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах, документ размещен на сайте официальных правовых актов. При этом школы сами решат, как детально запрет на смартфоны будет реализован на практике. Также закон предоставляет учителям «право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».

Запрет мобильных телефонов для школьников является глупостью, однако это уместно в качестве временной меры, сказал «Радиоточке НСН» заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он отметил, что в интернете «много гадостей», однако умные учителя показывают детям, как с пользой использовать гаджеты.

