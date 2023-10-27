«Пусть не лезут!»: Учителя усомнились в электронной проверке домашних работ

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» заявил, что российских учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По его словам, в школах готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Чиновник уточнил, что образовательные учреждения смогут сами решать, будут они использовать новую информационную систему или нет, однако соблюдение требований к качеству образования будет обязательным. Казаков скептически отнесся к инициативе правительства.

«У нас куча чиновников, которые плодят разные идеи (интересные и не очень), причем почему-то именно в образовании. Лучше бы правительству заняться другими вопросами и не лезть в образовательный процесс. Видимо, чиновники хотят показать свое трепетное отношение к учителям, а когда начинаешь их критиковать, становишься якобы плохим учителем. Причем чаще всего такие инициативы навязывают, требуя отчета. Чиновники не до конца понимают, что такое домашнее задание и как его проверить, что домашнее задание по разным предметам совершенно по-разному проверяется. Сложно понять, как этот процесс сделать автоматическим. Разве что по каким-то отдельным предметам, но такие системы уже существуют в виде онлайн-тестов и прочего», — сказал Казаков.

Собеседник НСН назвал большинство нововведений в системе образования пустышками.

«Их очень много, и они бестолковые, потому что не отражают реальности. И предлагают их не учителя. Учителя без чиновников смогут решить, что им вводить, а что не вводить. Для этого существуют педагогические объединения, учительские сообщества и так далее. Не вижу смысла нагружать образовательный процесс очередными инициативами. Современные учителя, пытающиеся использовать современные технологии, сами найдут, что им нужно и где что-то можно автоматизировать. Если же предлагаемая система действительно хорошая, учителя ее примут, но постепенно, со временем, ведь педагоги — очень консервативное сообщество», — подытожил он.

Ранее Казаков заявил, что поощрение школьников-медалистов дополнительными двумя-тремя баллами к ЕГЭ не станет серьезным подспорьем при сдаче Единого госэкзамена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

