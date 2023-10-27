«Пусть не лезут!»: Учителя усомнились в электронной проверке домашних работ

Чиновникам лучше отказаться от навязывания идей учителям и заняться более важными вопросами, сказал НСН Дмитрий Казаков.

Законодатели не до конца понимают, что такое домашнее задание и в чем специфика его проверки, учителя сами должны решать, какие нововведения им принимать. Об этом НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» заявил, что российских учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По его словам, в школах готовится запуск системы с автоматической проверкой домашних заданий. Чиновник уточнил, что образовательные учреждения смогут сами решать, будут они использовать новую информационную систему или нет, однако соблюдение требований к качеству образования будет обязательным. Казаков скептически отнесся к инициативе правительства.

«У нас куча чиновников, которые плодят разные идеи (интересные и не очень), причем почему-то именно в образовании. Лучше бы правительству заняться другими вопросами и не лезть в образовательный процесс. Видимо, чиновники хотят показать свое трепетное отношение к учителям, а когда начинаешь их критиковать, становишься якобы плохим учителем. Причем чаще всего такие инициативы навязывают, требуя отчета. Чиновники не до конца понимают, что такое домашнее задание и как его проверить, что домашнее задание по разным предметам совершенно по-разному проверяется. Сложно понять, как этот процесс сделать автоматическим. Разве что по каким-то отдельным предметам, но такие системы уже существуют в виде онлайн-тестов и прочего», — сказал Казаков.

Собеседник НСН назвал большинство нововведений в системе образования пустышками.

«Их очень много, и они бестолковые, потому что не отражают реальности. И предлагают их не учителя. Учителя без чиновников смогут решить, что им вводить, а что не вводить. Для этого существуют педагогические объединения, учительские сообщества и так далее. Не вижу смысла нагружать образовательный процесс очередными инициативами. Современные учителя, пытающиеся использовать современные технологии, сами найдут, что им нужно и где что-то можно автоматизировать. Если же предлагаемая система действительно хорошая, учителя ее примут, но постепенно, со временем, ведь педагоги — очень консервативное сообщество», — подытожил он.

Ранее Казаков заявил, что поощрение школьников-медалистов дополнительными двумя-тремя баллами к ЕГЭ не станет серьезным подспорьем при сдаче Единого госэкзамена. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ОбразованиеЗаконопроектУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры