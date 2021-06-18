В Башкирии невакцинированных не пустят в кинотеатры и рестораны

В Башкирии принято решение о введении ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Так, приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только по справке о вакцинации или с отрицательным тестом на COVID-19.

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С 22 июня справка о вакцинации или отсутствии болезни потребуется для посещения музеев, театров, кино и ночных клубов. Кроме того, посещать рестораны и кафе граждане в этом регионе смогут только по сертификату вакцинации или справке. Это правило вводится с 29 июня.

Между тем, Москва с субботы, 19 июня, запускает первые «бесковидные рестораны». В эксперименте примут участие 15-20 заведений. Для посещения таких ресторанов потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияБашкирия
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