В Башкирии невакцинированных не пустят в кинотеатры и рестораны
В Башкирии принято решение о введении ограничений для непривитых от коронавируса граждан. Так, приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители смогут только по справке о вакцинации или с отрицательным тестом на COVID-19.
С 22 июня справка о вакцинации или отсутствии болезни потребуется для посещения музеев, театров, кино и ночных клубов. Кроме того, посещать рестораны и кафе граждане в этом регионе смогут только по сертификату вакцинации или справке. Это правило вводится с 29 июня.
Между тем, Москва с субботы, 19 июня, запускает первые «бесковидные рестораны». В эксперименте примут участие 15-20 заведений. Для посещения таких ресторанов потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.
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