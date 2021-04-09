В Банке России придумали новый способ защиты от мошенников
Центробанк России хочет обязать банки страны по желанию клиента ограничить ему некоторые онлайн-операции, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятора.
Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Банк России с просьбой законодательно обязать финансовые учреждения предоставлять пожилым людям услугу, которая позволит добровольно отказаться от некоторых операций через интернет. В Центробанке идею поддержали, расширив меру на граждан всех возрастов.
Как ожидается, подобное желание регулятора станет причиной сокращения случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии. По словам экспертов, банк всегда заинтересован в росте доверия и расширения клиентской базы, так как репутационные потери обходятся дорого.
Тем временем, у банковских мошенников появилась новая схема обмана для присвоения денег россиян. Пользователям предлагают оформить вклад под высокие проценты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Бузова сообщила, что из-за стресса потеряла голос
- В Банке России придумали новый способ защиты от мошенников
- В России признали угрозу вымирания белых медведей
- Украина призналась в беспомощности при закупке вакцины от COVID-19 своими силами
- Матвиенко: РФ выходит из пандемии с меньшими издержками, чем многие страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru