В Банке России придумали новый способ защиты от мошенников

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Банк России с просьбой законодательно обязать финансовые учреждения предоставлять пожилым людям услугу, которая позволит добровольно отказаться от некоторых операций через интернет. В Центробанке идею поддержали, расширив меру на граждан всех возрастов.

Как ожидается, подобное желание регулятора станет причиной сокращения случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии. По словам экспертов, банк всегда заинтересован в росте доверия и расширения клиентской базы, так как репутационные потери обходятся дорого.

Тем временем, у банковских мошенников появилась новая схема обмана для присвоения денег россиян. Пользователям предлагают оформить вклад под высокие проценты.

