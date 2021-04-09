В Банке России придумали новый способ защиты от мошенников

Центробанк России хочет обязать банки страны по желанию клиента ограничить ему некоторые онлайн-операции, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятора.

Мошенники стали обманывать российских туристов с помощью Telegram-ботов

Ранее Общероссийский народный фронт обратился в Банк России с просьбой законодательно обязать финансовые учреждения предоставлять пожилым людям услугу, которая позволит добровольно отказаться от некоторых операций через интернет. В Центробанке идею поддержали, расширив меру на граждан всех возрастов.

Как ожидается, подобное желание регулятора станет причиной сокращения случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии. По словам экспертов, банк всегда заинтересован в росте доверия и расширения клиентской базы, так как репутационные потери обходятся дорого.

Тем временем, у банковских мошенников появилась новая схема обмана для присвоения денег россиян. Пользователям предлагают оформить вклад под высокие проценты.

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