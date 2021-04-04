Мошенники начали пользоваться новой схемой обмана граждан

Заинтересовавшиеся «выгодным» предложением получают ссылку на подложный сайт, который выглядит как привычные ресурс одного из известных банков. Злоумышленники просят клиента ввести настоящие логин и пароль и получают доступ к его личному кабинету в кредитной организации, уточняет RT.

«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», - отметила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.

По ее словам, мошенники используют для предложений и общение по телефону, и по электронной почте, пишет Газета.ru.

Использование новой схемы эксперт объяснила тем, что большинство россиян уже не сообщают мошенникам персональные данные в телефонном разговоре или через смс.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему нельзя верить звонкам от банков о неправомерных переводах.

«Никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе. Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил он.

