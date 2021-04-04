Мошенники начали пользоваться новой схемой обмана граждан
У банковских мошенников появилась новая схема обмана для присвоения денег россиян. Пользователям предлагают оформить вклад под высокие проценты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Сбербанка.
Заинтересовавшиеся «выгодным» предложением получают ссылку на подложный сайт, который выглядит как привычные ресурс одного из известных банков. Злоумышленники просят клиента ввести настоящие логин и пароль и получают доступ к его личному кабинету в кредитной организации, уточняет RT.
«Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка», - отметила руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.
По ее словам, мошенники используют для предложений и общение по телефону, и по электронной почте, пишет Газета.ru.
Использование новой схемы эксперт объяснила тем, что большинство россиян уже не сообщают мошенникам персональные данные в телефонном разговоре или через смс.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН объяснил, почему нельзя верить звонкам от банков о неправомерных переводах.
«Никто из банка не звонит, чтобы сообщить о каком-либо неправомерном переводе. Не стесняйтесь повесить трубку, перезвонить в ваш банк, узнать, и если никакого перевода не осуществлялось, сообщить, с какого номера звонили, детали разговора, потому что в службе безопасности банка в обязательном порядке должны отработать этот инцидент», – пояснил он.
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