Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации

Документ направлен на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона. Он позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести упрощённую идентификацию, в том числе с использованием водительских прав.

Данные водительских прав будут дополнением, таким же, как СНИЛС или ИНН. Основным же средством идентификации по-прежнему остаётся паспорт гражданина.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в Кремль планируется внести проект указа о цифровых паспортах, сообщает RT.