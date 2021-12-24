Совфед разрешил использовать водительские права для идентификации

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов посредством водительского удостоверения, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

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Документ направлен на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона. Он позволяет любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, поручить банку провести упрощённую идентификацию, в том числе с использованием водительских прав.

Данные водительских прав будут дополнением, таким же, как СНИЛС или ИНН. Основным же средством идентификации по-прежнему остаётся паспорт гражданина.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в Кремль планируется внести проект указа о цифровых паспортах, сообщает RT.

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