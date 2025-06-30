«Это бандиты, которые оказывали сопротивление властям. Это ОПГ, диаспора целая, их деятельность была далека от законной. Разумеется, на территории России необходимо исполнять наши законы. Азербайджан использует эту ситуацию как повод для очередного витка напряженности в отношениях двух стран. Для этого Россия не давала никаких поводов, это умышленная политика властей Азербайджана, навеянная извне. Наши меры очень мягкие, наоборот, мы корректно обходимся с явными бандитами. Конечно, на Азербайджан влияют другие страны, власти пытаются ссориться с Россией, что невыгодно народу Азербайджана. Нам нужно адекватно оценивать их поведение, делать выводы. Хотелось бы, чтобы все это отразилось на положении диаспор, люди приезжают сюда, не хотят соблюдать наши законы. Хочется, чтобы мигрантские потоки резко сократились на этом фоне», - рассказал он.

Со своей стороны, глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу пояснил, что напряженность зародилась в отношениях двух стран давно. По его словам, конфликт можно решить только непосредственным вмешательством президента Владимира Путина.

«Силовики пришли ночью зачем-то, хотя они могли просто вызвать подозреваемых на допрос. Между Россией и Азербайджаном давно наблюдается охлаждение, даже напряженность. Отношения Азербайджана и России обострились особенно на фоне катастрофы самолета AZAL. Потом писали, что воздействие было оказано и на самолет президента Азербайджана. Возможно, со стороны Ирана. Даже на это никто не обратил внимание. Руководство России не среагировало должным образом. Это все вылилось в негатив. Сейчас отношения в очень плачевном состоянии, это дорого обойдется. Мы должны сделать так сегодня, чтобы отношения нормализовались. Путин должен дипломатически решить этот вопрос, это возможно решить только непосредственно с руководством Азербайджана. Я очень хочу, чтобы Путин позвонил Алиеву, иначе в регионе может быть огромная война развязана», - предупредил собеседник НСН.

Азербайджанская община России выразила несогласие с позицией официального Баку. В обращении отмечается, что пока община пытается справиться с последствиями этого инцидента, официальные лица Азербайджана занимаются «политиканством». Затем в общине и вовсе заявили, что «медийная машина» Азербайджана используется для разрушения отношений с Россией.

