В Азербайджане одобрили крупнейшую в истории страны амнистию 20 тысяч осужденных

Милли Меджлис (парламент) в Азербайджане одобрил принятие законопроекта о широкомасштабной амнистии в республике. Об этом сообщило агентство Trend.

С такой инициативой ранее выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Как ожидается, амнистия коснется более 20 тысяч осужденных. Она станет крупнейшей в истории страны.

Согласно законопроекту, от наказания или уголовной ответственности освободят участников боевых операций за защиту суверенитета и территориальной целостности республики, близких родственников погибших или пропавших без вести при таких операциях, людей, ставших инвалидами во время «военных провокаций Армении против гражданского населения Азербайджана». Кроме того, меры коснутся женщин, достигших 60 лет лиц и тех, кто на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Между тем власти Белоруссии приняли решение об освобождении 123 политических заключенных.

