В авторитете. Правозащитники требуют повышения статуса и независимости для расследования тюремных пыток

Общественники и правозащитники в эфире НСН предложили решение для повышения качества расследований в системе ФСИН.

Бывший заключенный программист Сергей Савельев объявлен МВД России в федеральный розыск после того, как мужчина передал правозащитному проекту gulagu.net съемки пыток в тюремной больнице под Саратовом.

32-летний уроженец Минска Сергей Савельев, «разыскивается по статье УК». Однако, в карточке в базе розыска МВД России не уточняется, по какому именно, отмечает ТАСС.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала отдельной проблемой российских тюрем делегирование полномочий сотрудников администрации самим осужденным. Именно такой внутренний уклад провоцирует применение пыток.

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«Привлечение заключенных для поддержания дисциплины недопустимо, но по факту "активисты" остались. Так проще начальнику учреждения – делегировать часть своей власти, но к чему это приводит, мы увидели. Страшно, когда "активистами" становятся люди, которые на воле кого-то истязали, совершили убийство, насилие. Оказавшись за решеткой, они получают власть и продолжают заниматься тем, за что получили сроки. Дикая история. Мы просим, чтобы помощник по правам человека при УФСИН был повышен до инспектора, и чтобы он мог докладывать напрямую в центр, а не региональному начальнику, который мог знать о пытках и покрывать их», - подытожила собеседница «Радиоточки НСН».

В России необходимо создать систему независимого общественного контроля над содержанием заключенных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Пытки в XXI веке у нас в стране это что-то абсолютно недопустимое… Публикация этих архивов – очень важный момент, чтобы нам понять, что проблема существует, проблема очень острая, и что с ней нужно бороться. Чтобы побороть эту беду, нам нужна и система общественного независимого контроля, институт независимых Уполномоченных по правам человека в регионах, которые будут проводить независимые проверки», - призвал правозащитник.

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Как рассказал французскому изданию RFI основатель и руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, опубликовавший видеоархив, туберкулезная больница в Саратове стала местом, куда свозили зэков из разных учреждений ФСИН. С помощью снятых кадров на жертв изнасилований давили, угрожая разглашением факта сексуального насилия и добиваясь таким образом согласия на «сотрудничество».

По информации Gulagu.net, за пять лет изнасилованиям, в том числе, групповым, подвергались примерно 200 заключенных, через пытки прошли около 500 человек.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Отмечается, что фигурантам дела может грозить до 10 лет заключения.

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