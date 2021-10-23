В авторитете. Правозащитники требуют повышения статуса и независимости для расследования тюремных пыток
Общественники и правозащитники в эфире НСН предложили решение для повышения качества расследований в системе ФСИН.
Бывший заключенный программист Сергей Савельев объявлен МВД России в федеральный розыск после того, как мужчина передал правозащитному проекту gulagu.net съемки пыток в тюремной больнице под Саратовом.
32-летний уроженец Минска Сергей Савельев, «разыскивается по статье УК». Однако, в карточке в базе розыска МВД России не уточняется, по какому именно, отмечает ТАСС.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвала отдельной проблемой российских тюрем делегирование полномочий сотрудников администрации самим осужденным. Именно такой внутренний уклад провоцирует применение пыток.
«Привлечение заключенных для поддержания дисциплины недопустимо, но по факту "активисты" остались. Так проще начальнику учреждения – делегировать часть своей власти, но к чему это приводит, мы увидели. Страшно, когда "активистами" становятся люди, которые на воле кого-то истязали, совершили убийство, насилие. Оказавшись за решеткой, они получают власть и продолжают заниматься тем, за что получили сроки. Дикая история. Мы просим, чтобы помощник по правам человека при УФСИН был повышен до инспектора, и чтобы он мог докладывать напрямую в центр, а не региональному начальнику, который мог знать о пытках и покрывать их», - подытожила собеседница «Радиоточки НСН».
В России необходимо создать систему независимого общественного контроля над содержанием заключенных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Пытки в XXI веке у нас в стране это что-то абсолютно недопустимое… Публикация этих архивов – очень важный момент, чтобы нам понять, что проблема существует, проблема очень острая, и что с ней нужно бороться. Чтобы побороть эту беду, нам нужна и система общественного независимого контроля, институт независимых Уполномоченных по правам человека в регионах, которые будут проводить независимые проверки», - призвал правозащитник.
Как рассказал французскому изданию RFI основатель и руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, опубликовавший видеоархив, туберкулезная больница в Саратове стала местом, куда свозили зэков из разных учреждений ФСИН. С помощью снятых кадров на жертв изнасилований давили, угрожая разглашением факта сексуального насилия и добиваясь таким образом согласия на «сотрудничество».
По информации Gulagu.net, за пять лет изнасилованиям, в том числе, групповым, подвергались примерно 200 заключенных, через пытки прошли около 500 человек.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Отмечается, что фигурантам дела может грозить до 10 лет заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru