В авторитете. Правозащитники требуют повышения статуса и независимости для расследования тюремных пыток

«Привлечение заключенных для поддержания дисциплины недопустимо, но по факту "активисты" остались. Так проще начальнику учреждения – делегировать часть своей власти, но к чему это приводит, мы увидели. Страшно, когда "активистами" становятся люди, которые на воле кого-то истязали, совершили убийство, насилие. Оказавшись за решеткой, они получают власть и продолжают заниматься тем, за что получили сроки. Дикая история. Мы просим, чтобы помощник по правам человека при УФСИН был повышен до инспектора, и чтобы он мог докладывать напрямую в центр, а не региональному начальнику, который мог знать о пытках и покрывать их», - подытожила собеседница «Радиоточки НСН».

В России необходимо создать систему независимого общественного контроля над содержанием заключенных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Пытки в XXI веке у нас в стране это что-то абсолютно недопустимое… Публикация этих архивов – очень важный момент, чтобы нам понять, что проблема существует, проблема очень острая, и что с ней нужно бороться. Чтобы побороть эту беду, нам нужна и система общественного независимого контроля, институт независимых Уполномоченных по правам человека в регионах, которые будут проводить независимые проверки», - призвал правозащитник.