Путин ознакомлен с публикациями о пытках и насилии в системе ФСИН
Публикация материалов о пытках и насилии в российских колониях доведены до президента РФ и стали основой «для достаточно активных, энергичных» проверок со стороны соответствующих ведомств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, знаком ли глава государства с последними публикациями по этой теме и имеет ли он чёткую позицию по ситуации в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Пресс-секретарь президента предложил дождаться результатов проверок и расследований.
В начале октября правозащитный проект Gulagu.net объявил, что получил вывезенный из России цифровой архив с видеозаписями пыток заключённых, издевательств над ним и изнасилований. Одним из таких мест названа областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области.
Следственный комитет на сегодня возбудил семь уголовных дел по данным фактам. Проведён ряд увольнений в системе ФСИН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru