Путин ознакомлен с публикациями о пытках и насилии в системе ФСИН

Публикация материалов о пытках и насилии в российских колониях доведены до президента РФ и стали основой «для достаточно активных, энергичных» проверок со стороны соответствующих ведомств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, знаком ли глава государства с последними публикациями по этой теме и имеет ли он чёткую позицию по ситуации в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Пресс-секретарь президента предложил дождаться результатов проверок и расследований.