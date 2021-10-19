Путин ознакомлен с публикациями о пытках и насилии в системе ФСИН

Публикация материалов о пытках и насилии в российских колониях доведены до президента РФ и стали основой «для достаточно активных, энергичных» проверок со стороны соответствующих ведомств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, знаком ли глава государства с последними публикациями по этой теме и имеет ли он чёткую позицию по ситуации в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Пресс-секретарь президента предложил дождаться результатов проверок и расследований.

«Сдвинуть с мертвой точки». В ОНК рассказали о борьбе с тюремными пытками

В начале октября правозащитный проект Gulagu.net объявил, что получил вывезенный из России цифровой архив с видеозаписями пыток заключённых, издевательств над ним и изнасилований. Одним из таких мест названа областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области.

Следственный комитет на сегодня возбудил семь уголовных дел по данным фактам. Проведён ряд увольнений в системе ФСИН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПыткиПутинПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры