Москалькова заявила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяная Москалькова сообщила о подготовке законопроекта об отдельном наказании за пытки в колониях. Об этом она заявила в кулуарах Третьего Евразийского женского форума, передает РИА Новости.

Москалькова отметила, что постоянно получает жалобы на насилие в колониях, но информация зачастую в полной мере не соответствует действительности

При этом такие случаи в цивилизованном обществе являются недопустимыми.

Уполномоченный по правам человека выразила надежду на поддержку законопроекта законодателями.

В России необходимо создать систему независимого общественного контроля над содержанием заключенных. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

