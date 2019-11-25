В «Автодоре» допустили продление трассы Москва – Казань до Владивостока

Новую скоростную трассу Москва – Казань, стройка которой запланирована в 2027 году, могут продлить до Владивостока, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС.

По его словам, в планах на 2030-й год проложить трассу до Екатеринбурга.

«Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдём дальше», — отметил он.