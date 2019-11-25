В «Автодоре» допустили продление трассы Москва – Казань до Владивостока
Новую скоростную трассу Москва – Казань, стройка которой запланирована в 2027 году, могут продлить до Владивостока, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС.
По его словам, в планах на 2030-й год проложить трассу до Екатеринбурга.
«Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдём дальше», — отметил он.
Зависеть продление трассы, по его словам, будет от социально-экономической ситуации в стране.
Напомним, проект трассы Москва – Казань оценивается в 539 миллиардов рублей. Её протяжённость составит 794 километра. Трасса заменит существующую М7 «Волга».
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