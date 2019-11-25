В «Автодоре» допустили продление трассы Москва – Казань до Владивостока

25 ноября 201910:01

Новую скоростную трассу Москва – Казань, стройка которой запланирована в 2027 году, могут продлить до Владивостока, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, пишет ТАСС.

По его словам, в планах на 2030-й год проложить трассу до Екатеринбурга.

«Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдём дальше», — отметил он.

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Зависеть продление трассы, по его словам, будет от социально-экономической ситуации в стране.

Напомним, проект трассы Москва – Казань оценивается в 539 миллиардов рублей. Её протяжённость составит 794 километра. Трасса заменит существующую М7 «Волга».

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ФОТО: flickr.com/ Деловое сообщество
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