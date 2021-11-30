В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации

В Австрии намерены ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19, сообщает газета Die Presse.

Документ с разработками ожидает одобрения обеих палат парламента страны. Изменения должны вступить в силу с февраля 2022 года и будут касаться всех проживающих на территории Австрии граждан.

В случае отказа от обязательной вакцинации, людям придется заплатить штраф в размере € 3 тысяч 600 или даже лишиться свободы на четыре месяца. Максимальный размер взысканий может составить до € 7 тысяч 200. Такая санкция будет предъявлена тем, кто дважды проигнорировал уведомления властей о необходимости вакцинации.