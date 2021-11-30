В Австрии будут штрафовать за отказ от вакцинации
В Австрии намерены ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19, сообщает газета Die Presse.
Документ с разработками ожидает одобрения обеих палат парламента страны. Изменения должны вступить в силу с февраля 2022 года и будут касаться всех проживающих на территории Австрии граждан.
В случае отказа от обязательной вакцинации, людям придется заплатить штраф в размере € 3 тысяч 600 или даже лишиться свободы на четыре месяца. Максимальный размер взысканий может составить до € 7 тысяч 200. Такая санкция будет предъявлена тем, кто дважды проигнорировал уведомления властей о необходимости вакцинации.
Изменения не затронут детей до 12 лет, беременных женщин и тех граждан, которым прививка может нанести вред здоровью.
Данная мера уже вызвала массовые акции протеста в Австрии. В них приняли участие десятки тысяч человек, выступающих за добровольную вакцинацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru