В АТОР заявили о росте цен на отдых в Турцию

По словам Ломидзе, туры в Турцию в бюджетном сегменте возросли до прошлогодних цен на этой неделе, а средний и дорогой сегменты стали стоить на 10% выше прошлого года. Она объяснила это резким повышением спроса и спрогнозировала дальнейший рост.

По данным АТОР, наиболее популярны среди россиян туры на 7 и 10 дней.

Напомним, с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. После объявления об открытии направлений спрос на покупку авиабилетов в Танзанию вырос в 70 раз, сообщали в Aviasales.

