В АТОР заявили о росте цен на отдых в Турцию

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о росте цен на текущей неделе на отдых в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Майю Ломидзе.

Власти Турции допустили введение новых ограничений из-за COVID-19

По словам Ломидзе, туры в Турцию в бюджетном сегменте возросли до прошлогодних цен на этой неделе, а средний и дорогой сегменты стали стоить на 10% выше прошлого года. Она объяснила это резким повышением спроса и спрогнозировала дальнейший рост.

По данным АТОР, наиболее популярны среди россиян туры на 7 и 10 дней.

Напомним, с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. После объявления об открытии направлений спрос на покупку авиабилетов в Танзанию вырос в 70 раз, сообщали в Aviasales.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ОтдыхТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры