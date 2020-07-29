В АТОР заявили о росте цен на отдых в Турцию
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили о росте цен на текущей неделе на отдых в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Майю Ломидзе.
По словам Ломидзе, туры в Турцию в бюджетном сегменте возросли до прошлогодних цен на этой неделе, а средний и дорогой сегменты стали стоить на 10% выше прошлого года. Она объяснила это резким повышением спроса и спрогнозировала дальнейший рост.
По данным АТОР, наиболее популярны среди россиян туры на 7 и 10 дней.
Напомним, с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. После объявления об открытии направлений спрос на покупку авиабилетов в Танзанию вырос в 70 раз, сообщали в Aviasales.
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