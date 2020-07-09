Россия может восстановить международное авиасообщение в августе
Международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона. С таким заявлением выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.
По его словам, в августе возможно запустить международное сообщение. Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона.
«Летний сезон мы будем путешествовать по территории стран», - отметил президент РСТ.
Кстати, ранее Андрей Инатьев отмечал, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ, отмечает Газета.ру.
Между тем, в конце июня министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что возможность возобновления международных полетов из Российской Федерации с июля пока сохраняется. «Надежда пока жива», - заявил Дитрих.
По его словам, выпускать россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана» можно будет только после того, как возникнет полная уверенность в безопасности авиаперевозок внутри страны. Как подчеркнул глава Минтранса, пока такой готовности нет.
Евгений Дитрих также озвучил цифры о состоянии дел в отечественной авиации. Перевозки десяти крупнейших авиакомпаний России в первой половине текущего года упали на 99,4% по сравнению с прошлым в связи с ситуацией с коронавирусом.
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