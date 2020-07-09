Россия может восстановить международное авиасообщение в августе

Международные чартерные рейсы, скорее всего, будут запущены после летнего сезона. С таким заявлением выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, в августе возможно запустить международное сообщение. Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона.

«Летний сезон мы будем путешествовать по территории стран», - отметил президент РСТ.

Кстати, ранее Андрей Инатьев отмечал, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе – скорее всего, это будут страны СНГ, отмечает Газета.ру.