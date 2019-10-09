В АТОР рассказали, чем заменить подорожавшие курорты Турции

Некоторые турецкие отели в Анталье приостановили продажи из-за ажиотажного спроса. Только в этом году страну посетили около 4 миллионов граждан России, что стало рекордом за последние два десятилетия. Из-за переполненности курортов эксперты туристического рынка советуют россиянам присматриваться и к другим странам Средиземноморья, которые зачастую предлагают аналогичный сервис за такие же деньги.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в интервью НСН подтвердил, что альтернатив популярному среди россиян направлению в последнее время появляется все больше.

«Турция в последние годы показывает положительную динамику по росту туристических поездок. Не только из России, но и из других европейских государств. Система «все включено», большое количество отелей и, в том числе чартерных рейсов, которые оптимизируют программы, делают путешествия более доступными. Но, совершенно правильно, есть много альтернативных направлений: Кипр, Греция, Болгария, Испания, многие направления юго-восточной Азии предлагают аналогичные сервисы. Другой вопрос, что в пик сезона и на других курортах цены могут повышаться в большую сторону», - сказал он.