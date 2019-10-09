В АТОР рассказали, чем заменить подорожавшие курорты Турции
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подтвердил в эфире НСН, что турецкие отели подняли цены из-за наплыва отдыхающих.
Некоторые турецкие отели в Анталье приостановили продажи из-за ажиотажного спроса. Только в этом году страну посетили около 4 миллионов граждан России, что стало рекордом за последние два десятилетия. Из-за переполненности курортов эксперты туристического рынка советуют россиянам присматриваться и к другим странам Средиземноморья, которые зачастую предлагают аналогичный сервис за такие же деньги.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в интервью НСН подтвердил, что альтернатив популярному среди россиян направлению в последнее время появляется все больше.
«Турция в последние годы показывает положительную динамику по росту туристических поездок. Не только из России, но и из других европейских государств. Система «все включено», большое количество отелей и, в том числе чартерных рейсов, которые оптимизируют программы, делают путешествия более доступными. Но, совершенно правильно, есть много альтернативных направлений: Кипр, Греция, Болгария, Испания, многие направления юго-восточной Азии предлагают аналогичные сервисы. Другой вопрос, что в пик сезона и на других курортах цены могут повышаться в большую сторону», - сказал он.
В то же время, отметил собеседник НСН, пока пальму первенства на российском туристическом рынке удерживают черноморские курорты.
«Эти страны сопоставимы по ценам. Более того, в этом году из-за высокого спроса ряд турецких отелей повышали цены на 15 процентов в высокий сезон, в июле-августе. Можно было найти альтернативные направления, более интересные по цене. Например, в Греции тоже стало больше отелей с системой all inslusive. Если бы мы с вами составляли своеобразный рейтинг, все-таки первое место по количеству путешественников занимают российские черноморские курорты, на втором месте Турция, ну и далее следуют остальные страны», - заключил Горин.
Ранее сообщалось, что только в Краснодарском крае в этом году отдохнули 10,5 млн россиян. Еще 5 миллионов туристов принял Крым.
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