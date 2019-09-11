Смертность россиян в Турции бьет рекорды. Их призвали меньше пить

С началом туристического сезона в Турции скончались 88 граждан России, еще 40 туристам понадобилась экстренная эвакуация на родину. Такие данные привел посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Дипломат связал увеличение смертности с возросшим туристическим потоком, сообщает РИА Новости. Только в прошлом году Турцию посетили 6 миллионов россиян, в этом году их будет еще больше.

Как показывает статистика, чаще все российские туристы умирают из-за проблем со здоровьем: у людей преклонного возраста на фоне жары и высокой влажности происходят инфаркты и инсульты.

Серьезную опасность для туристов представляет и так полюбившаяся россиянам система «все включено», включающая алкоголь. Ерохов напомнил, что состояние опьянения клиента автоматически освобождает страховые компании от какой-либо ответственности, в результате чего все расходы ложатся на плечи самого туриста и его родственников.

С оценкой посла в пресс-центре НСН согласилась и директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Мы проанализировали все печальные случаи гибели наших туристов. Как показывает статистика страховых компаний, основной причиной трагедий становится состояние здоровья. Нужно очень хорошо думать, оценивать риски, отправляясь в жаркую страну в самый жаркий период. И в стремлении экономить, нужно выбирать качественные рестораны», - заявила она.