Российским туристам предложили альтернативу переполненной Турции

Из-за ажиотажного спроса турецкие отели в Анталье закрыли продажи, чем расстроили многих россиян. Однако Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что есть и другие теплые страны, предлагающие отдых по схожим ценам, передает РИА ФАН.

Эксперт рекомендовал россиянам обратить внимание, в первую очередь, на Кипр и балканские страны. Также в качестве альтернативы россиянам посоветовали Италию, юго-восточную Азию и Доминикану.