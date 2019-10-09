Российским туристам предложили альтернативу переполненной Турции
Из-за ажиотажного спроса турецкие отели в Анталье закрыли продажи, чем расстроили многих россиян. Однако Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что есть и другие теплые страны, предлагающие отдых по схожим ценам, передает РИА ФАН.
Эксперт рекомендовал россиянам обратить внимание, в первую очередь, на Кипр и балканские страны. Также в качестве альтернативы россиянам посоветовали Италию, юго-восточную Азию и Доминикану.
В нынешнем сезоне Турцию посетили более миллиона россиян, что стало рекордом за последние 19 лет. Однако увеличилось и число инцидентов с участием туристов.
Как сообщало издание Ura.ru со ссылкой на эксперта туристического рынка, россияне чаще погибают в Турции из-за несчастных случаев, а не из-за злоупотребления алкоголем.
Ранее в Ассоциации туроператоров России привели данные, согласно которым самым перегруженным туристическим направлением являются Пхукет (Таиланд), Пальма-де-Майорка (Испания) и Паттайя (Таиланд), передает RT.
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