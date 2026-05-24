Общий вклад в экономику РФ от экотуризма оценивается в 120-150 млрд рублей
Россия может нарастить туристический поток на федеральных особо охраняемых природных территориях до 25 млн человек по итогам 2026 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минприроды.
Данный показатель на 11% больше, чем годом ранее. В пятерку самых посещаемых входят Сочинский национальный парк, «Кисловодский», «Лосиный остров», «Красноярские столбы», «Куршская коса». Ежегодный общий вклад в экономику благодаря экологическому туризму за счет смежных отраслей — транспорта, общепита, розничной торговли — может составить около 120–150 млрд рублей.
Тема развития заповедников в настоящее время находится на контроле у государства. До 2030 года по поручению российского президента во всех нацпарках страны должна быть создана современная инфраструктура для экологического туризма.
Эксперты предупреждают, что для устойчивого функционирования отрасли необходимо решить ряд правовых, инфраструктурных и экономических вопросов. Одной из ключевых проблем остается логистика. Во многих регионах до сих пор не решены вопросы строительства автодорог, а существующие подъездные маршруты нуждаются в ремонте и расширении.
Ранее стало известно, что в заповедниках по всей России выявили нелегальные стройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Экс-канцлер ФРГ Шольц нашел новую работу
- Армения надеется, что проблемы с ввозом товаров в РФ будут решены
- Общий вклад в экономику РФ от экотуризма оценивается в 120-150 млрд рублей
- МЧС Киргизии: Эвакуация тела Наговицыной с пика Победы крайне опасна
- В Госдуме предложили отменить пошлину за регистрацию брака
- МИД Армении: Отношения республики с США и ЕС не нацелены против России
- Трамп: Ормузский пролив откроют в рамках сделки с Тегераном
- Президент Чехии призвал НАТО «отключить Россию» от интернета
- СМИ: Зеленский отказался от предложения Мерца по Украине
- СМИ: Возле Белого дома в Вашингтоне произошла серия выстрелов