Общий вклад в экономику РФ от экотуризма оценивается в 120-150 млрд рублей

Данный показатель на 11% больше, чем годом ранее. В пятерку самых посещаемых входят Сочинский национальный парк, «Кисловодский», «Лосиный остров», «Красноярские столбы», «Куршская коса». Ежегодный общий вклад в экономику благодаря экологическому туризму за счет смежных отраслей — транспорта, общепита, розничной торговли — может составить около 120–150 млрд рублей.

Тема развития заповедников в настоящее время находится на контроле у государства. До 2030 года по поручению российского президента во всех нацпарках страны должна быть создана современная инфраструктура для экологического туризма.

Эксперты предупреждают, что для устойчивого функционирования отрасли необходимо решить ряд правовых, инфраструктурных и экономических вопросов. Одной из ключевых проблем остается логистика. Во многих регионах до сих пор не решены вопросы строительства автодорог, а существующие подъездные маршруты нуждаются в ремонте и расширении.

Ранее стало известно, что в заповедниках по всей России выявили нелегальные стройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

