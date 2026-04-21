СМИ: В заповедниках по всей России выявили нелегальные стройки

Об этом следует из материалов Общественного совета при Минприроды. Речь идет о Краснодарском крае (Сочинский нацпарк), Ярославской области (Плещеево озеро), Коми («Югыд ва»), Якутии («Барайы»), Чукотке («Берингия»), Карелии (Водлозерский парк), Москве и Московской области (Лосиный Остров). Под видом инфраструктуры для экологического туризма в заповедниках, национальных и природных парках появляются объекты, не связанные с целями и задачами особо охраняемых природных территорий. В некоторых случаях речь идет о незаконной застройке.

Как указал член совета Лев Шагаров, существуют десятки таких примеров. Общественный совет Минприроды ведет работу по оценке реальной ситуации. В ближайшие месяцы результаты работы могут быть представлены Научно-техническому совету министерства. До этого в НТС Минприроды состоялось обсуждение проблем с участием Генпрокуратуры.

По словам экспертов, ущерб для экологии от таких действий может составлять десятки миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по экологии рекомендовал принять во втором чтении законопроект, разрешающий «сплошные рубки» погибшего леса в центральной экологической зоне Байкала. Сегодня большая часть Байкала расхватана немногочисленными предпринимателями, которые займутся «сплошными рубками» в своих интересах, прикрываясь защитой от вредителей и болезней. Об этом НСН заявила эколог, участница межрегиональной группы «Народные инициативы — Общественный контроль» Любовь Аликина.

