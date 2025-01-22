В АТОР опровергли данные о вспышке гриппа среди россиян в Таиланде
Туроператоры опровергают данные о вспышке гриппа среди россиян в Таиланде, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении уточняется, что жалобы от туристов не поступали ни в российские компании-члены АТОР, ни в таиландские турагентства.
До этого сообщалось, что россияне, отдыхающие в Таиланде, массово стали жаловаться в соцсетях на то, что подхватили на курортах Пхукета и Пхатанга якобы неизвестную инфекцию. Об этом писал Telegram-канал Shot.
По словам туристов, при высокой температуре тела, которая держится около недели, пропадает голос. Часть заболевших указала на сильный кашель, который долго не проходит. Всем заболевшим местные врачи в Таиланде ставят диагноз – грипп.
Ранее врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и прочие фрукты, а также овощи. С ним не согласился завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов, передает «Радиоточка НСН».
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