Танзания опровергла информацию о вспышке лихорадки Марбург в стране
16 января 202518:15
В Танзании не подтвердились факты заболевания лихорадкой Магбург, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения, заявили в Минздраве африканской страны, передает ТАСС.
Как подчеркнули ведомстве, лабораторные анализы у всех, у кого заподозрили инфекцию, не подтвердили наличие вируса. В Минздраве также добавили, что в стране усилены меры по надзору за распространением заболевания.
Ранее в ВОЗ заявили, что в Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru