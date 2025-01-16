Танзания опровергла информацию о вспышке лихорадки Марбург в стране

В Танзании не подтвердились факты заболевания лихорадкой Магбург, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения, заявили в Минздраве африканской страны, передает ТАСС.

Роспотребнадзор усилил мониторинг в связи со вспышкой вируса Марбург в Танзании

Как подчеркнули ведомстве, лабораторные анализы у всех, у кого заподозрили инфекцию, не подтвердили наличие вируса. В Минздраве также добавили, что в стране усилены меры по надзору за распространением заболевания.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Танзании от лихорадки Марбург скончались восемь человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org
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