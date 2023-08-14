В АТОР назвали недальновидным отказ от английского языка на указателях в метро

По словам Мурадяна, приезжающие в Россию туристы говорят в основном на английском языке, в связи с чем решение убрать дублирование надписей на указателях в транспорте является недальновидным.

Мурадян также назвал подобное предложение Минтранса дискриминацией индийских и ближневосточных партнеров России, так как и они говорят на универсальном английском языке.

Ранее ресторатор осудил принуждение бизнеса менять вывески на английском языке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

